Мальдивы ужесточили въезд туристам: что изменилось Фото: Артем КИЛЬКИН.

На Мальдивах с 9 ноября действует обновлённый порядок заполнения обязательной туристической декларации IMUGA. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР со ссылкой на иммиграционную службу островного государства. Теперь без подтверждения электронной почты оформить документ просто не получится — система не пропустит.

Как это работает на практике: турист заходит на официальный сайт, указывает действующий адрес почты, получает на него одноразовый код (OTP) и вводит его в системе. После этого остаётся заполнить необходимые данные и отправить декларацию.

Декларация IMUGA обязательна для всех иностранных туристов, включая детей. Оформить её нужно в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы. Родители, заполняющие документ за ребёнка, могут спокойно использовать собственный адрес электронной почты — отдельная почта для детей не требуется.

Ранее стало известно, что в Финляндии ищут человека, готового отправиться в отпуск на острова Турку. Как сообщает издание Bild, турэксперты готовы заплатить отдыхающему 2000 евро — это около 187 тысяч рублей. Задача необычная: турист должен нюхать воздух на островах архипелага и оценивать его аромат.