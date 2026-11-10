«Продолжаю бояться их мести»: Екатерина Тархова дала новые показания на суде по делу об убийстве экс-мэра Самары

Внучка экс-мэра Самары Тархова заявила, что ее родных могли убить из-за мести Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Екатерина Тархова, внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, считает, что ее родных могли убить из-за мести. Об этом она заявила во время очередного заседания по делу об убийстве экс-градоначальника, передает «КП-Самара».

«Мне кажется, это была месть. Я абсолютно точно считаю, что Светлана и мой дедушка ранее были знакомы. <...> Не знаю, за что они мстили», - сообщила она.

По словам Тарховой, расчленением тел ее родственников занимался ее сообщник Дмитрий Метревели. Девушка рассказала, что мужчина «ползал по потолку» - вставал на стремянку и тер его тряпкой. Ранее в суде сообщалось, что фрагменты мягких тканей убитого экс-мэра Самары были обнаружены почти по всей квартире.

Следствие также полагает, что руководила убийством Тарховых Светлана Метревели, находясь за границей. Тархова также заявила, что ее дедушка ранее был знаком со Светланой, которая якобы была связана с нефтяной сферой.

Сама Екатерина призналась, что беспрекословно выполняла указания Метревели из-за того, что у нее «не было выбора». Она якобы боялась сообщников.

«Раньше я не думала, что они могут убить моих бабушку и дедушку. Сейчас я продолжаю бояться. Бояться их мести», - сообщила Екатерина.