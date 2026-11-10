Актера из "Движения вверх" и "Любовники" Сапрыкина задержали за дебоши в Минске Фото: Соцсети

В Минскке после пьяных дебошей задержали актера из фильмов "Движение вверх" и "Любовники" Кузьму Сапрыкина. Об этом сообщил канал Mash.

По данным издания, 8 ноября Сапрыкин якобы устроил скандал в ресторане фастфуда и попал в изолятор временного содержания (ИВС). Однако, как утверждается, после освобождения артист появился в другом популярном кафе Минска, где матерился, бил посуду, провоцировал драку и дал пощечину приятелю, предложившему пройти лечение.

В публикации отметили, что документы о возможном запрете на въезд российскому актеру в Белоруссию на пять лет направлены в суд.

Как писал сайт KP.RU, на фоне слухов о неких пьяных выходках своего сына мать Кузьмы Сапрыкина опровергла подобного рода домыслы. Женщина возмутилась, услышав о дебоше сына, и заверила, что на данный момент актер находится в Москве. А все, что пишут на новостных лентах – это не соответствует действительности, отметила она.