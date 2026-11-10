Россиянам подсказали, как выбрать наряд для встречи Нового года 2027

В год Огненной Козы все цвета должны быть яркие, теплые. Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Встречать 2027 год Красной Огненной Козы советуют в ярких нарядах из качественных и приятных на ощупь тканей. По восточному календарю, хозяйка года любит изысканность, блеск и элегантность. Астролог и астропсихолог Любовь Калиновская рассказала, какие цвета и материалы выбрать для новогодней ночи. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«В год Огненной Козы все цвета должны быть яркие, теплые. Подойдет красный, коралловый, терракотовый, огненно-оранжевый, алый, рубиновый. Может быть и коричневый образ, но тогда нужно выбрать яркие аксессуары», – отметила специалист.

Для праздничного образа женщинам подойдут бархат, шелковый атлас, шифон, тонкое кружево и изящный трикотаж. Мужчинам астролог советует обратить внимание на вельветовые пиджаки и костюмы, а также дополнить образ рубашкой с галстуком.

При этом Коза не любит грубость и некачественные материалы. Поэтому для встречи Нового года лучше отказаться от дешевых тканей, колючих деталей и грубой одежды. Наряд должен быть не только красивым, но и комфортным.

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