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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 15:25

Пьяные посиделки закончились пыткой утюгом: две женщины предстанут перед судом за жуткое убийство

В Котласе две женщины запытали до смерти пригласившего их в гости друга
Семен ЗИМИН
Пьяные посиделки закончились пыткой утюгом: две женщины предстанут перед судом за жуткое убийство

Пьяные посиделки закончились пыткой утюгом: две женщины предстанут перед судом за жуткое убийство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Две жительницы Архангельской области скоро окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняют в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. О деле сообщило региональное управление Следственного комитета России.

История началась осенью 2025 года в Котласе. Местный житель позвал приятельниц к себе домой. Несколько дней компания отдыхала, не забывая про алкоголь. А потом женщины вдруг потребовали у хозяина банковскую карту и код разблокировки — чтобы залезть в банковские приложения.

Мужчина отказался. И тогда гостьи, мягко говоря, обиделись. Они избили потерпевшего, резали и кололи его ножом, а в ход пошёл и раскалённый утюг — его ставили на тело. Добиться своего женщины так и не смогли, зато прихватили паспорт хозяина и скрылись. Спустя время мужчина умер от ран, полученных во время экзекуции.

Уголовное дело с обвинительным заключением, которое утвердил прокурор, уже направили в суд. Теперь то, что происходило в квартире, будут разбирать приставы и судья.

Ранее в Москве нашли тело 60-летней Марины Каган — её убили на лестнице собственного коттеджа. Женщина была главврачом медцентра и известным учёным. Подозреваемого задержали через несколько часов после вызова силовиков.