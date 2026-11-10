Пьяные посиделки закончились пыткой утюгом: две женщины предстанут перед судом за жуткое убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Две жительницы Архангельской области скоро окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняют в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. О деле сообщило региональное управление Следственного комитета России.

История началась осенью 2025 года в Котласе. Местный житель позвал приятельниц к себе домой. Несколько дней компания отдыхала, не забывая про алкоголь. А потом женщины вдруг потребовали у хозяина банковскую карту и код разблокировки — чтобы залезть в банковские приложения.

Мужчина отказался. И тогда гостьи, мягко говоря, обиделись. Они избили потерпевшего, резали и кололи его ножом, а в ход пошёл и раскалённый утюг — его ставили на тело. Добиться своего женщины так и не смогли, зато прихватили паспорт хозяина и скрылись. Спустя время мужчина умер от ран, полученных во время экзекуции.

Уголовное дело с обвинительным заключением, которое утвердил прокурор, уже направили в суд. Теперь то, что происходило в квартире, будут разбирать приставы и судья.

Ранее в Москве нашли тело 60-летней Марины Каган — её убили на лестнице собственного коттеджа. Женщина была главврачом медцентра и известным учёным. Подозреваемого задержали через несколько часов после вызова силовиков.