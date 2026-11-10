Лерчек стало хуже: блогер тяжело переживает химиотерапию

Лерчек стало хуже после химиотерапии Фото: Кадр из видео

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия после повторной химиотерапии. Соответствующее видео опубликовал в соцсети ее возлюбленный тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

"Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже", - сказала она.

Лерчек выразила надежду, что все будет хорошо. По ее словам, после химиотерапии у нее мало энергии, сонливость большая. Она отметила, что ожидает от суда разрешения на поездку в Китай для прохождения курса лечения от онкологии.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября стало известно, что защита Лерчек хочет попросить суд предоставить ей возможность вылететь в КНР для лечения.

Адвокат Константин Третьяков уточнил, что ключевым препятствием для выезда его подзащитной является изъятый сотрудниками ФСИН заграничный паспорт Чекалиной.