Кадыров: У людей с вызывающим поведением будет возможность проявить себя на СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава Чеченской Республик Рамзан Кадыров заявил, что люди, демонстрирующие вызывающее поведение, могут проявить себя в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении политика в личном Telegram-канале.

«Ведется работа и с теми представителями Чеченской Республики, чье поведение вызывает обоснованные нарекания. Таким людям мы предоставим возможность проявить себя в зоне проведения специальной военной операции», - написал он.

Ранее Кадыров провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. На ней политики обсудили работу представительств главы республики в различных регионах России.

Ранее KP.RU сообщал, что Рамзан Кадыров высказался на тему уехавших в Европу жителях Чечни. Как заявил глава республики, для таких псевдопатриотов нет обратной дороги в страну.