Британского комика Уолльямса обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

55-летний Дэвид Уолльямс оказался в центре сексуального скандала. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Британский комик Дэвид Уолльямс, один из создателей скетч-сериала Little Britain, оказался в центре сексуального скандала. Расследование о 55-летней звезде телевидения и авторе детских книг выпустили The Guardian и ITV. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям и в домогательствах на работе. Сам артист всё отрицает.

Адвокаты пытались заблокировать публикацию, ссылаясь на риск самоубийства подзащитного — у него уже было две попытки. Но Высокий суд Англии и Уэльса запрос отклонил, назвав анонимность «чрезвычайно серьезным вмешательством» в свободу выражения.

В заявлении для The Guardian Уолльямс посетовал, что «не всегда должным образом учитывал чувства других людей», но подчеркнул: закон он не нарушал. HarperCollins уже отказалось выпускать его книги — а их в мире продано больше 60 млн копий на полусотне языков.

Ранее в Серове нашли мертвым учителя, которого подозревали в домогательствах. Незадолго до этого второклассница пожаловалась на домогательства во время занятий по шахматам.