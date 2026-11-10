В Абу-Даби прошли переговоры по Украине, Лавров пошутил над европейцами, Урсулу фон дер Ляйен забросали яйцами: главные события 10 ноября

Сергей Лавров подшутил над европейцами на переговорах в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Во время переговоров между Россией, США и Украиной, которые проходят в Абу-Даби, министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отметил, что европейцы направили свою делегацию в ОАЭ, хотя их не пригласили за главный стол.

«В гостинице посидят», - сказал Лавров о посланцах Брюсселя.

На вопрос о том, почему европейцев не допустили к переговорам, Лавров ответил иронично: «Предлагаете сбивать самолеты?»

Министр заявил, что Россия не поддержит новое перемирие без гарантий безопасности. Это ответ на призывы Зеленского к временному прекращению огня.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными трёхсторонние переговоры в Абу-Даби с участием России, США и Украины. Он подчеркнул, что для решения кризиса потребуется время и усилия всех сторон, а также призвал подключить Европу к диалогу. Переговоры продолжатся 11 ноября.

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