Защита Мадуро оспорила новые обвинения со стороны США Фото: REUTERS.

Защита бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро оспорила новые обвинения со стороны США в адрес политика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что защита Мадуро направила в суд ходатайство с требованием отклонить дополнительные обвинения. Как уточнили представители экс-президента, статус действующего главы страны на момент незаконного похищения Мадуро должны гарантировать ему абсолютный судебный иммунитет.

Также в документе отмечается, что экс-президент имеет право на функциональный иммунитет в связи с тем, что обвинения основаны на официальных действиях, которые Мадуро якобы совершил в качестве должностного лица.

Юристы подчеркнули, что отказ США признавать победу Мадуро на выборах в Венесуэле не может лишить его защиты, обусловленной нормами международного права.

Ранее KP.RU сообщал, что сенатор РФ Константин Косачев объяснил, зачем власти США пошли на операцию против Николаса Мадуро. По словам представителя Совфеда, это было сделано для того, чтобы Вашингтон мог самостоятельно распоряжаться иностранными ресурсами.