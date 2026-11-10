Ученые разгадали загадку "исчезающий планеты": во всем виновата гравитация

AJL: Гравитация соседа заставила экзопланету TOI-2535 b исчезнуть из поля зрения Фото: REUTERS.

Расположенная примерно в 1 тысяче световых лет от Земли экзопланета TOI-2535 b исчезла из поля зрения ученых из-за быстрого изменения ее орбиты из-за гравитации скрытой соседней планеты. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

В своей работе астрономы отметили уникальность этого экстремального гравитационного взаимодействия. Экзопланета, которая длительное время вращалась вокруг своей звезды, не разрушилась, а сместилась относительно наблюдателей с Земли и перестала заслонять свет солнца.

Исследователи выяснили, что за много лет прохождения TOI-2535 b вокруг звезды становились короче и полностью прекратились в 2026 году. Согласно расчетам ученых, рядом есть еще одна ненайденная планета. В свою очередь именно ее притяжение заставляет орбиты обоих космических тел постепенно колебаться.

Как писал сайт KP.RU, ученые только сейчас начинают глубоко понимать химию космоса. Колоссальный прорыв произошел после того, как аппараты доставили на Землю вещество трех астероидов: Итокава (2010 год), Рюгу (2020) и Бенну (2023). Во всех образцах найдены так называемые "кирпичики жизни".