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НовостиПолитика10 ноября 2026 16:08

Денег ЕС уже не хватает для Киева: Павел предложил чехам скинуться на помощь украинцам

Павел призвал граждан Чехии скинуться на помощь украинцам в преддверии зимы
Сергей ГАПЧУК
Павел призвал граждан Чехии скинуться на помощь украинцам в преддверии зимы

Павел призвал граждан Чехии скинуться на помощь украинцам в преддверии зимы

Фото: REUTERS.

Президент Чехии Петр Павел призвал граждан республики скидывать деньги на помощь украинцам в преддверии наступающего зимнего периода.

"Пожертвуйте столько, сколько можете", - заявил политик в своем обращении.

По его словам, сбор средств через различные "благотворительные фонды" якобы поможет Украине пережить зиму.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября стало известно, что в Италии задерживается подписание нового, 13-го по счету, декрета о выделении военной помощи киевскому режиму из-за отсутствия подписи министра экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что из-за постоянной передачи денег киевскому режиму общий долг стран Европы может сильно вырасти, достигнув 200 млрд евро.