В России расширили категории детей для внеочередного приема в школы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России расширили категории детей, которые имеют право на внеочередной прием в школы. Соответствующие изменения утвердило Министерство просвещения РФ.

Согласно приказу, изменения были внесены в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в стране. Теперь право на внеочередной прием в школы будут иметь дети сотрудников полиции, а также некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Также документом закрепляется порядок первоочередного приема в учебные заведения для детей военнослужащих.

Ранее KP.RU сообщал, что в Минпросвещения рассказали, когда в школах появятся новые учебники по физике. Как заявила замминистра просвещения России Ольга Колударова, они станут доступны с марта 2027 года.