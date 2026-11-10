Милонов назвал подозрительным видео с моментом падения Соседова с лестницы Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов назвал подозрительным видео с моментом падения музыкального критика Сергея Соседова с лестницы в одной из гостиниц в Якутии. Об этом сообщает ИС «Вести» со ссылкой на его интервью тележурналисту Андрею Малахову.

«Коллеги, очень слабо похоже на перелом основания черепа, он упал плашмя. У него голова не перегнулась. <...> Что вызвало это падение? Где биохимический анализ?», - высказался Милонов.

Последние секунды жизни Сергея Соседова опубликовал Андрей Малахов Источник видео: t.me/and_malakhov

Депутат отметил, что в заключении о смерти Соседова указано, что смерть наступила в результате перелома основания черепа. Однако видео с моментом несчастного случая вызвало у него ряд вопросов.

Напомним, что Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Родственникам музыкального критика привезли из Нерюнгри, где произошла трагедия, справку о смерти, в которой указаны следующие причины смерти: перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы.