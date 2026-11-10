Экс-глава LG в России Енгнам Ро захотел стать мостом между РФ и Южной Кореей Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший руководитель LG Electronics в России и странах СНГ, а по совместительству южнокорейский поэт Енгнам Ро заявил, что хотел бы стать «мостом» между Россией и Южной Кореей. Об этом он сказал на встрече с российскими журналистами в Сеуле.

По словам Ро, накопленный за годы работы в бизнесе опыт и связи между странами могут помочь ему в этой миссии. Он понимает, что литература и искусство не решат международные конфликты мгновенно, но верен тому, что даже в периоды политических разногласий они оставляют пространство для взаимопонимания.

Ранее на тему отношений России с Южной Кореей высказался и Владимир Путин. Глава государства заявил, что рассчитывает на восстановление отношений между странами и признаёт, что позитивный капитал во взаимодействии Москвы и Сеула во многом «растрачен». Раньше, по его словам, страны придерживались прагматичных подходов и добивались хороших результатов в торговле и бизнесе.