В Саранске открылась выставка Степана Эрьзи к 150-летию скульптора

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств открылась выставка работ всемирно известного скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи. Экспозиция стала ключевым событием масштабного межмузейного проекта «Степан Эрьзя — скульптор мира», приуроченного к 150-летию мастера.

Проект стартовал в марте в Русском музее Санкт-Петербурга, затем был представлен в Третьяковской галерее в Москве, а завершающим этапом стала уникальная экспозиция в саранском музее имени Эрьзи. На открытие собрались гости со всей страны — деятели культуры и искусства, представители музейного сообщества, ученые и ценители творчества скульптора.

Глава Мордовии Артём Здунов, приветствуя участников, отметил мировое значение личности и наследия мастера.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Он смог прославить себя не только в родной республике, но и в странах Европы, по всему миру, несмотря ни на какие режимы. Запоминается его творчество, его гений. Он смог перебраться через океан и вернуть на родную землю шедевры, которые он сотворил. Это достойный пример для всех нас, для тех, кто будет после нас. 150 лет – это немалый срок. Но мы смогли сконцентрировать в нашем музее основную сокровищницу его работ. Большое спасибо Государственному русскому музею», — сказал Артём Здунов.

Поздравление в адрес Мордовии направила министр культуры России Ольга Любимова. В ее обращении подчеркивается, что Степан Эрьзя — мастер мирового уровня. Его богатое художественное наследие отражают неразрывную связь с родным народом и мордовской землей. Благодаря межмузейному проекту творчество скульптора смогли увидеть зрители в разных регионах страны.

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова отметила неразрывную связь музеев Санкт-Петербурга и Мордовии.

«Этот год совершенно невероятный – буквально вчера мы открывали выставку в роскошном императорском Михайловском замке, а сегодня даем старт череде мероприятий в Саранске. У Русского музея и Мордовии совершенно генетическая связь, виновник которой Степан Дмитриевич Эрьзя. Как истинный патриот своей Родины он завещал свое наследие Советскому Союзу. Основная часть коллекции была передана в Мордовию, что стало основой для создания этого замечательного музея», — подчеркнула Алла Манилова.

Открытие выставки стало центральным событием всероссийского проекта «Музейные маршруты России», который пройдет в Саранске с 11 по 13 ноября.