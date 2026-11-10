Украина передаст Польше антидроновые технологии в обмен на два МиГ-29 Фото: REUTERS.

Украина и Польша договорились о передаче технологий противодействия дронам в обмен на истребители МиГ-29. После почти года переговоров соглашение почти достигнуто, и киевский режим отдаст данные о борьбе с БПЛА за четыре года за... два старых самолёта, пишет пропагандистское украинское издание УНИАН.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, находящийся в Киеве, заявил о намерении Варшавы передать Украине два истребителя МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям в области беспилотных летательных аппаратов и антидроновых систем.

В декабре 2025 года Польша предложила обменять устаревшие МиГи на украинские технологии. Летом 2026 года Киев отошёл от договорённостей, что приостановило поставку самолётов, но затем переговоры возобновились. Как Киеву помогут два старых истребителя, и стоят ли они такого обмена - вопрос риторический. Разве что, на них Зеленский будет лично улетать, когда всё закончится.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские силовики принуждают жителей приграничных районов за бесценок отдавать свои квартиры и дома "нужным людям". Распродажа Украины ведётся уже очень давно.