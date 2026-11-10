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НовостиВ мире10 ноября 2026 17:16

CNN: Трамп пообещал главе Пентагона Хегсету защиту от импичмента

Президент США и новый глава аппарата Белого дома намерены противодействовать попыткам объявить импичмент Питу Хегсету
Мария МАМАЕВА
CNN: Трамп пообещал главе Пентагона Хегсету защиту от импичмента

CNN: Трамп пообещал главе Пентагона Хегсету защиту от импичмента

Фото: REUTERS.

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп и новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер пообещали министру обороны США Питу Хегсету защиту от импичмента. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

«Трамп и <...> Миллер в частном порядке сообщили <...> Хегсету и другим высокопоставленным помощникам, что в настоящее время намерены противодействовать попыткам объявить импичмент главе Пентагона», - говорится в материале.

Уточняется, что президент США и новый глава аппарата Белого дома будут выступать в защиту министра. В последние дни Трамп также провел несколько телефонных разговоров на тему импичмента Хегсета со своими сторонниками в Конгрессе.

Ранее KP.RU сообщал, что республиканец Томас Мэсси внес в Палату представителей Конгресса США резолюцию о начале процедуры импичмента Питу Хегсету. Утверждается, что министр должен покинуть свою должность из-за сознательного исполнения незаконных приказов о начале военной операции против Ирана.