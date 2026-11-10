В России разрешат регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске: подробности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит ставить на учёт машины, объявленные в международный розыск. Об этом сообщается в материалах нижней палаты парламента. Сейчас регистрационные действия с такими автомобилями запрещены, и люди, купившие их в России, оказываются в подвешенном состоянии.

Новация даст возможность регистрировать такие транспортные средства, но с оговоркой: порядок и особенности пропишет МВД России как регистрирующий орган. То есть у полиции появится пространство для манёвра в каждом конкретном случае.

В пояснительной записке к документу подчёркивается: инициатива призвана защитить интересы россиян, которые приобрели ввезённые в страну автомобили и уже потом узнали, что те числятся в розыске. Причём нередко розыск объявляют по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранители далеко не всегда объясняют причины и обстоятельства такого решения, а без этого принять объективное решение по машине крайне сложно.

Сейчас владельцы вынуждены идти в суды, чтобы отстоять свои права. Но даже выигранное дело не гарантирует финальной точки: прекращение международного розыска и удаление данных из базы Интерпола остаётся исключительным правом той страны, которая этот розыск и запустила.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР), (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.