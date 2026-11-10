Защита Лерчек попросила ФСИН разрешить блогеру выезд в Китай для лечения рака Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Защита блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) запросила у ФСИН разрешение на ее выезд в Китай для прохождения лечения рака желудка. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

«Мы подали обращения во ФСИН с просьбой разрешить Валерии выезд на лечение в Китай», - сообщил он.

Ранее адвокаты Лерчек уже направили в суд обращение с просьбой разрешить блогеру выехать в Китай. В КНР Чекалина хотела пройти CAR-T-клеточную терапию. Однако заявление защиты не было рассмотрено.

Напомним, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сама Чекалина ранее сообщила об ухудшении самочувствия после повторной химиотерапии. Блогер рассказала, что у нее ухудшилось зрение, а также появилась большая сонливость и стало мало энергии.