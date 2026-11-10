Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко за помощь республики в организации гуманитарных обменов на украинском направлении. Об этом глава государства заявил во время встречи политиков в преддверии заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим. Большое спасибо вам и всем вашим коллегам, которые это делают и этим занимаются!» - отметил Путин.

Двусторонняя встреча лидеров стран проходит в Ново-Огарево, в ходе которой Путин и Лукашенко также обсудили другие вопросы сотрудничества между странами.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом во вторник,10 ноября.