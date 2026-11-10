AFP: Киев потребовал от Запада финансирование ВСУ на десять лет вперед Фото: REUTERS.

Украина потребовала от Запада финансирование Вооруженных сил страны на десять лет вперед. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственные источники в Киеве.

«Украина рассчитывает как минимум на десять лет финансовой помощи», - говорится в материале.

Как уточняет источник, Киев рассчитывает получить от западных партнеров деньги, которые пойдут на поддержание и обеспечение украинской армии численностью в 800 тысяч человек.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина не сможет прокормить армию в 800 тысяч человек, о которой заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский. По словам дипломата, содержать вооруженные силы такой численности, вероятно, будет кто-то другой, что противоречит пункту о суверенитете страны.