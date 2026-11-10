«Туши свет»: с президентом Молдавии Майей Санду случился конфуз за трибуной, в котором нашли символизм

Захарова отреагировала на речь Санду о светлом будущем с потухшим прожектором Фото: Иван МАКЕЕВ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала конфуз, который произошел во время выступления главы Молдавии Майи Санду на конференции по расширению ЕС в Кишиневе. Об этом дипломат написала в личном Telegram-канале.

В ходе речи Санду, когда она рассказывала о светлом будущем Молдавии в Евросоюзе, освещавший ее прожектор внезапно погас. При этом не так давно глава республики хвалилась тем, что страна полностью отказалась от российского газа и запустила линию электропередачи Вулканешты - Кишинев.

«Туши свет» - результат работы Санду», - написала Захарова в публикации, комментируя публикацию с потухшим прожектором.

Ранее KP.RU писал, что решение о полном отказе Молдавии от российского газа было принято на фоне энергетического кризиса в стране. Заявление Санду прозвучало на фоне сложной ситуации с обеспечением республики энергоресурсами и обсуждения дальнейшего сближения с ЕС.