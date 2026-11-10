Дрон-разведчик НАТО над Черным морем потерял связь с базой четвертый раз за год Фото: REUTERS.

Разведывательный дрон НАТО RQ-4D Phoenix снова потерял связь с базой во время полета над Черным морем. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах. Аппарат, который находится под управлением ВВС Италии, вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии. Уже над акваторией он подал сигнал о проблемах со связью.

При этом беспилотник не развернулся и не ушел на посадку. Он по-прежнему кружит в южной части Черного моря, двигаясь с запада на восток и обратно. Высота полета — почти 16 километров. Что именно стало причиной сбоя, собеседник агентства не уточнил.

Любопытно, что это уже не первый такой случай за год. Точно такие же проблемы с RQ-4D Phoenix фиксировали 24 и 16 сентября, а также 21 июля. Тогда аппарат тоже долго не мог восстановить связь. В итоге он все-таки сел на базе в Сигонелле, но перед этим долго наматывал круги над Средиземным морем.

В сентябре этого года уже появлялась информация о том, что беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix Magma-10 летал над Черным морем. Тогда его заметили на радарах около 19:48 мск рядом с Болгарией. Правда, цели того полета так и остались неясными.