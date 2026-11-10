Анатолий Цой обратился к фанатам после госпитализации в Китае: певец рассказал о состоянии здоровья

Певец Анатолий Цой вышел на связь после экстренной госпитализации в Китае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец Анатолий Цой вышел на связь после экстренной госпитализации во время тура по Азии. Видеообращение к поклонникам бывший участник группы MBAND опубликовал в соцсети.

«Благодаря замечательным врачам, китайским и нашим российским, которые создали план моего лечения, я сейчас его прохожу тут. <...> Буквально пару дней, и я буду как новенький», - сообщил Цой.

Артист рассказал, что лечение идет по плану и сейчас он чувствует себя хорошо. По его словам, сейчас он находится в больнице Китая и скоро «будет как новенький». Он также поблагодарил фанатов за поддержку, призвав поклонник беречь свое здоровье.

Ранее KP.RU сообщал, что Анатолий Цой попал в больницу в Китае. Врачи выявили у бывшего участника группы MBAND сильное воспаление брюшной полости и перитонит, а также внутреннюю гематому.