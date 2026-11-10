Дмитриев поблагодарил Кушнера и Уиткоффа за продвижение мирного плана Трампа. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера за продвижение мирного плана Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом он написал в социальной сети X.

«Спасибо, Джаред и Стив, за ваш упорный труд по продвижению мирного плана президента Трампа», - заявил Дмитриев.

Глава РФПИ также написал, что «миротворцы одержат верх», а поджигатели конфликта и «вездесущие боты» потерпят поражение.

Напомним, что в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров по Украине. Контакты делегаций Москвы, Вашингтона и Киева продлились 4,5 часа. По итогам встречи Уиткофф и Кушнер также могут продолжить миротворческую миссию, совершив визиты в Россию и на Украину.