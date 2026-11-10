Бакина: ЦБ рассмотрит условия, если Visa и Mastercard захотят вернуться в Россию. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Центральный банк РФ рассмотрит условия для Visa и Mastercard, если они захотят вернуться в Россию. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать», - сообщила она.

Бакина отметила, что регулятор еще не разговаривал с Visa и Mastercard на тему возвращения в Россию и не знает, хотят ли этого платежные системы. При этом она сообщила, что в текущих условиях ЦБ чувствует себя самодостаточно.

Как напомнила представитель регулятора, Visa и Mastercard полностью ушли с российского рынка и не имеют лицензии на работу в РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что количество карт международных платежных систем Visa и MasterCard в России по итогам второго квартала 2026 года сократилось на четверть.