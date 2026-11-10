Пентагон одобрил строительство постоянной военной базы США в Польше Фото: REUTERS.

Пентагон одобрил создание постоянной американской базы в Польше. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. Сейчас глава польского оборонного ведомства находится в Штатах, где уже переговорил с американским министром войны Питом Хегсетом.

По словам Косиняка-Камыша, военное ведомство США дало добро, но последнее слово за Белым домом. Окончательное решение там обещают принять в начале декабря.

Напомним, в начале июня Варшава официально предложила Вашингтону разместить у себя постоянную военную базу. В середине сентября Дональд Трамп говорил, что с местом расположения могут определиться очень скоро. А в начале октября замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что США предварительно присмотрели площадку на западе республики.