Группа бегунов слегла в больницу после полумарафона: симптомы оказались странными Фото: imago-images.de/Global Look Press

19 участников полумарафона в Санта-Барбаре (США) оказались в больнице после финиша, сообщает BroBible. В воскресенье утром, 8 ноября, бегуны один за другим начали обращаться в отделения неотложной помощи с одинаковыми симптомами, природа которых пока неясна. Врачи ломают голову: то ли дело в жаре, то ли в чем-то другом.

Организатор забега Дэвид Монико признал, что в этом году на трассу вышло больше людей, чем обычно, да и погода выдалась теплее прошлогодней. Слухи, которые вовсю гуляют по соцсетям, он комментировать не стал, но подтвердил: полиция уже проводит проверку. Самое неприятное — в Сети распространяется версия о том, что воду на одном из пунктов питания кто-то отравил. Подтверждений этому нет, но и опровержений тоже.

Всего на дистанции работало восемь точек с водой, электролитами и гелями. Правоохранители Санта-Барбары просят откликнуться всех, кто располагает информацией о возможном отравлении. Температура в день забега доходила до 80 градусов по Фаренгейту — это около 27 градусов по Цельсию. Жарко, но не смертельно, так что вопросы к организаторам копятся сами собой.

Похожий случай произошел ранее в центре Москвы: во время марафона 35-летнему бегуну стало плохо прямо на дистанции из-за высокой температуры воздуха. Его госпитализировали и спортсмен впал в кому.