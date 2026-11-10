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НовостиОбщество10 ноября 2026 20:11

Курчатовский институт изучает стареющих обезьян для продления жизни человека

Ученые Курчатовского института ведут обследование обезьян в возрасте от 18 до 30 лет и старше для работы в области продления жизни человека
Мария МАМАЕВА
Курчатовский институт изучает стареющих обезьян для продления жизни человека

Курчатовский институт изучает стареющих обезьян для продления жизни человека

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» изучает стареющих обезьян для разработки системы, направленной на продление жизни человека. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Приматы - это наиболее близкий к нам пример. Это основа для создания регуляторной системы (продления жизни - прим. ред.)», - сообщил он.

Ковальчук рассказал, что сейчас ученые ведут комплексное обследование обезьян в возрасте от 18 до 30 лет и старше. Сотрудниками института изучается структура организма приматов-долгожителей, их биохимические показатели, состояние сосудов и мозга. Это необходимо для отслеживания разных этапов старения и последующей работы в области продления жизни человека.

Ранее KP.RU сообщал, что в России в 2027 года появятся центры медицины здорового долголетия. Они позволят выявлять у россиян сложные заболевания на ранней стадии. Прием в центры будет вестись по полису ОМС.