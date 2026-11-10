Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 ноября 2026 20:13

Экс-супруга вратаря Сафонова обвинила футболиста в сокрытии реальных доходов

Бывшая супруга Сафонова Анастасия Казачек обратилась в Конституционный суд
Алина КОЧНЕВА
Футболист Матвей Сафонов

Футболист Матвей Сафонов

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов в 2021 году развелся с супругой Анастасией Казачек. Пара рассталась спустя четыре месяца после рождения ребенка. Бывшая жена Матвея Сафонова 8 ноября обратилась с заявлением в Конституционный суд, пишет со ссылкой на документ портал Sport24.

По имеющейся информации, Анастасия Казачек усомнилась в реалистичности предоставляемых экс-супругом данных о его доходах. Она считает, что футболист скрывает процесс получения части средств по контракту с парижским клубом.

Бывшая супруга вратаря в заявлении указывает, что выплаты на ребенка рассчитываются по данным с зарплаты спортсмена в якобы 150 тысяч рублей. Доходы с участия во французском чемпионате не учитываются, добавила она.

Голкипер "ПСЖ" на днях провел вторую сухую игру подряд в текущем сезоне. Всего за 16 матчей в сезоне он пропустил 17 голов и четыре раза сыграл на ноль.