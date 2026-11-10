Экс-супруга вратаря Сафонова обвинила футболиста в сокрытии реальных доходов

Футболист Матвей Сафонов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов в 2021 году развелся с супругой Анастасией Казачек. Пара рассталась спустя четыре месяца после рождения ребенка. Бывшая жена Матвея Сафонова 8 ноября обратилась с заявлением в Конституционный суд, пишет со ссылкой на документ портал Sport24.

По имеющейся информации, Анастасия Казачек усомнилась в реалистичности предоставляемых экс-супругом данных о его доходах. Она считает, что футболист скрывает процесс получения части средств по контракту с парижским клубом.

Бывшая супруга вратаря в заявлении указывает, что выплаты на ребенка рассчитываются по данным с зарплаты спортсмена в якобы 150 тысяч рублей. Доходы с участия во французском чемпионате не учитываются, добавила она.

Голкипер "ПСЖ" на днях провел вторую сухую игру подряд в текущем сезоне. Всего за 16 матчей в сезоне он пропустил 17 голов и четыре раза сыграл на ноль.