В студии в Москве нашли микрофон Фрэнка Синатры

Фрэнк Синатра. Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

Микрофон Neumann U47 музыканта Фрэнка Синатры нашли в московской студии звукозаписи. С его помощью исполнитель писал хиты еще в 50-е годы. Такими данными поделился заместитель гендиректора "Мультимедиа Холдинга" Игорь Богданов, пишет РЕН ТВ.

Он сообщил, что микрофон купили в 2000-е. Он находился в студии в Лос-Анджелесе. Легендарный U47 произвел революцию в звукозаписи в 50-е годы, напомнил эксперт. Это был первый микрофон с переключением диаграммы направленности, добавил он.

"Многие наши музыканты записываются в студии и даже не догадываются, что поют в микрофон как у Фрэнка Синатры", - указал Игорь Богданов.

В суд Петербурга поступил иск Вероники Васильковой, которая является наследницей композитора Владимира Василькова. Ей перешли исключительные права на музыкальные произведения. Истец утверждает, что ООО "КСМ" без разрешения правообладателя воспроизводила и продавала виниловые пластинки и компакт-диски с альбомом Владимира Василькова.