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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 21:52

В московском метро парень ударил девушку ногой на фоне конфликта: что рассказали в МВД

Подросток ударил ногой в лицо девушку на станции метро "ЦСКА" в Москве
Алина КОЧНЕВА
Подросток ударил ногой в лицо девушку на станции метро "ЦСКА" в Москве

Подросток ударил ногой в лицо девушку на станции метро "ЦСКА" в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Несовершеннолетний парень ударил девушку в московском метро. Инцидент произошел на фоне незначительного конфликта. ЧП зафиксировали на станции метро "ЦСКА", пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Уточняется, что подросток ударил девушку ногой в голову. Пострадавшей помогли врачи. Молодого человека уже задержали. В его отношении возбудили дело о побоях.

"17-летний пассажир из-за незначительного конфликта нанес удар ногой 16-летней девушке в область головы", - рассказали в столичном ГУ МВД.

Ранее неизвестный мужчина избил и ранил ножом пассажира в переходе станции "Электрозаводская" в Москве. Его арестовали за хулиганство. Злоумышленник нарушил общественный порядок. Он напал на человека из хулиганских побуждений, считают в прокуратуре.