В небо подняты истребители: в Литве и Латвии сообщили о возможной воздушной угрозе

Власти Литвы и Латвии уведомили о возможной воздушной угрозе Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ночью 11 ноября руководство Литвы и Латвии разослало жителям уведомления о возможной воздушной угрозе. В небе заметили неопознанный объект. Об этом сообщает LSM.

На фоне предупреждения власти временно ограничили работу аэропорта Вильнюса. В Литве также подняли в воздух истребители НАТО.

Руководство Латвии объявило оранжевый уровень воздушной тревоги. Об угрозе предупредили жителей восточных районов страны.

Ранее власти Литвы продлили до середины ноября срок пребывания военных на границе с Калининградской областью. Они совместно с пограничниками обеспечивают охрану территории. Министр обороны Литвы Робертас Каунас уточнил, что решение принято по просьбе главы МВД. Участие армии в охране госграницы продолжится, пояснил он.