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НовостиЗвезды10 ноября 2026 23:01

Артист Эмин рассказал о браке отца с молодой девушкой: он сообщил, что папа в хороших руках

Эмин заявил, что полностью одобряет брак отца с 27-летней девушкой
Алина КОЧНЕВА
Эмин заявил, что полностью одобряет брак отца с 27-летней девушкой

Эмин заявил, что полностью одобряет брак отца с 27-летней девушкой

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певец Эмин Агаларов раскрыл свою реакцию на брак 71-летнего отца с 27-летней Аленой Ивановой. По словам артиста, его папа находится в "хороших руках". Он сообщил, что полностью одобряет выбор отца. Так певец сказал на премии Crocus Fitness Awards.

Эмин отметил, что поддержал папу в важном для него решении. Теперь они часто собираются всей семьей. Артист признался, что уже нашел общий язык с Аленой Ивановой.

"Отец расцвел просто как цветочек", - прокомментировал Эмин.

71-летний Араз Агаларов развелся с Ириной Агаларовой, с которой прожил более 40 лет. В 2026 году он официально вступил в брак с Аленой Ивановой. Избранница предпринимателя сменила фамилию в социальных сетях и документах. Отмечается, что девушка уже родила Аразу Агаларову ребенка. У бизнесмена есть еще двое наследников от первого брака.