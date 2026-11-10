Системы ПВО поразили нацеленные на Пензенскую область ракеты ВСУ

В Пензенской области сняли план "Ковер" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Российские военные отразили ракетную атаку на Пензенскую область. ВСУ не достигли своих целей. Так сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в "Макс".

Около полуночи в регионе ввели план "Ковер". Он действовал в течение часа. Позже на территории региона отменили ракетную опасность.

"Благодарю военнослужащих Министерства обороны России, обеспечивающих нашу противовоздушную оборону. Нацеленные на Пензенскую область ракеты не достигли своих целей", - оповестил Олег Мельниченко.

Утром 10 ноября тысячи жителей Курской области остались без света на фоне атаки БПЛА. За сутки над регионом уничтожили 169 беспилотников. Помимо прочего, ВСУ 14 раз применили артиллерию по районам Курской области. Боевики также атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.