В России начнут развивать сети проводного радиовещания и оповещения для применения в случае ЧП

"Известия": В России хотят развивать проводное радиовещание на случай ЧП Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На фоне нестабильной геополитической ситуации в РФ должны сохраняться существующие сети проводного радиовещания. Их следует развивать для применения в случае ЧП. Так пишет газета "Известия" со ссылкой на проект Стратегии развития отрасли связи, подготовленный Минцифры.

Сети обеспечивают трансляцию трех обязательных радиопрограмм и работу систем оповещения населения. В числе преимуществ такого вида уведомлений названы адресность доставки сигнала, энергонезависимость и высокая степень защищенности от кибератак.

"Учитывая высокую вероятность сохранения напряженной геополитической ситуации на неопределенный период времени, критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения", - поясняется в тексте.

Тем временем операторы запустили 5G в своих салонах связи в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволяет протестировать сеть пятого поколения в её максимальных значениях и опробовать качество новой технологии.