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НовостиОбщество11 ноября 2026 0:45

Академик РАН определил регионы с самыми высокими показателями рождаемости

Онищенко: Дагестан, Ингушетия и Чечня - регионы с самой высокой рождаемостью
Алина КОЧНЕВА
Онищенко: Дагестан, Ингушетия и Чечня - регионы с самой высокой рождаемостью

Онищенко: Дагестан, Ингушетия и Чечня - регионы с самой высокой рождаемостью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко привел топ регионов РФ по рождаемости. По его данным, тройку лидеров составили Дагестан, Ингушетия и Чечня. Там зафиксировали самые высокие показатели рождаемости, передает РИА Новости.

Академик оценил также перспективы Москвы в этом вопросе. Он отметил, что столица показывает хорошие результаты.

"Дагестан, Ингушетия и Чечня - регионы с самыми высокими показателями рождаемости", - сказал Геннадий Онищенко.

За август в 13 регионах страны заметно вырос общий коэффициент рождаемости. Дети чаще всего появляются на свет в Нижегородской, Рязанской, Вологодской, Смоленской, Курганской, Ленинградской, Белгородской и других областях. Ещё в 16 регионах значительно выросло количество детей, рожденных третьими в семьях.