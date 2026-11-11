В Хабаровском крае вспыхнул пожар в двухэтажке: пострадали шестеро детей

Детей госпитализировали после пожара в селе Новостройка Хабаровского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В населенном пункте Новостройка Хабаровского края ночью 11 ноября вспыхнул пожар. Возгорание зафиксировали в двухэтажном жилом доме. Загорелась одна из квартир здания. Шестерых детей госпитализировали после пожара, говорится в материале пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Матери несовершеннолетних в это время не было дома.

"В момент происшествия дома находились шестеро детей в возрасте от 3-х до 14 лет. Все они были доставлены в медицинские учреждения для обследования", - проинформировали в ГУ МЧС по региону.

В понедельник, 9 ноября, в Кировской области случился смертельный пожар. Трагедия произошла в садовом товариществе "Садко". В доме при пожаре сгорели крыша и стены мансардного этажа. Погибшему при ЧП мужчине было 49 лет.