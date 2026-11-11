Краснодар подвергся налету БПЛА: в городе работают сирены

В Краснодаре включили сирены на фоне атаки БПЛА Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Краснодар ночью 11 ноября подвергается беспилотной атаке. В городе на фоне уведомления об опасности включили сирены оповещения населения. Так сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

С 03:00 в аэропорту города ввели ограничения. Они действуют в дополнении к уже существующим (аэропорт ежедневно не принимает и не выпускает рейсы с 23:00 до 9 утра).

"В Краснодаре снова звучит сигнал "Внимание всем" - идет отражение атаки БПЛА", - сказано в материале.

В Ленинградской области также объявили опасность БПЛА. Она действует более трех часов. За это время над регионом сбили порядка 90 дронов. Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. В регионе также возможно понижение скорости работы мобильного интернета.