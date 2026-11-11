Россиян призвали обезопасить средства перед "Черной пятницей": в ЦБ дали совет

Центробанк порекомендовал россиянам завести отдельную карту на "Черную пятницу" Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Центробанке дали советы россиянам перед "Черной пятницей". Акция в этом году выпадает на 27 ноября. Банк России порекомендовал гражданам завести отдельную карту на период акции, чтобы защитить средства от мошенников, транслирует ТАСС.

В ЦБ подчеркнули, что россиянам следует перед покупкой переводить на карту только необходимую сумму. Так злоумышленники не смогут похитить деньги. Если карта пострадала от действий мошенников, ее нужно незамедлительно заблокировать.

"Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было", - пояснили в ЦБ.

Скидки в честь "Черной пятницы" предоставляют как офлайн-магазины, так и интернет-платформы. Акция традиционно проходит в несколько дней. Временные периоды зависят от условий конкретных брендов.