Премьер Норвегии Стере выступил за проведение нового диалога с Путиным

Йонас Гар Стере допустил новый телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото: REUTERS.

Европейские политики впервые за долгое время в октябре провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В числе переговорщиков был премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Он выступил за новый диалог с Владимиром Путиным, транслирует NRK.

Глава норвежского правительства заявил, что поддерживает идею восстановления контактов с Москвой. Он счел это важным.

"Я очень рад, что Норвегия и Финляндия провели этот разговор, и я не исключаю, что у нас будет еще один разговор", - уведомил Йонас Гар Стере.

Беседа европейцев с президентом России продлилась 1,5 часа. Премьер Норвегии отметил, что изначально ему с коллегой дали всего 20 минут на этот телефонный разговор. Поэтому они рассчитывали уложиться в это время. В итоге диалог растянулся. Политики затронули самые разные вопросы во время общения.