Очень жирно и калорийно: Эндокринолог назвала самый вредный фастфуд

Эндокринолог Таукенова: покупной бургер является самым вредным фастфудом. Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Покупные бургеры и сладкая мучная выпечка являются самым вредным фастфудом. В этих продуктах содержится почти 300 килокалорий на 100 граммов еды. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» сообщила врач-эндокринолог Лейла Таукенова.

«Бургеры, подчеркну: приготовленные не дома... а купленные в популярных кафе. В среднем в 100 граммах такой еды содержится 240-300 килокалорий», - отметила доктор.

Кроме того, очень тяжела для организма и сладкая мучная выпечка (булочки, кексы, пирожные). В этих продуктах помимо сахара, как правило, имеются и калорийные начинки. 100 граммов выпечки - это целых 300 килокалорий и 9-15 граммов жиров.

Не менее вредны также картофель фри и десерты быстрого приготовления (трайфлы, тирамису, пудинг, панна котта). Каждый из них продуктов на 100 граммов веса содержит в среднем 300-330 килокалорий, хотя жирность разная. В картофеле фри на 100 граммов имеется 12-15 гр жира, у десертов поменьше - 1-2 грамма.

Ранее ученые выяснили, как быстро жирная пища запускает опасные процессы в организме. Оказалось, что воспалительные реакции начинаются буквально через несколько часов после употребления жирной пищи.

В США исследователи установили, что фастфуд и полуфабрикаты повышают риск развития депрессии. Причем, чем больше порций - тем хуже.