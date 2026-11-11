Патологий не выявлено: стало известно состояние здоровья Марии Шурочкиной, пострадавшей на пожаре

SHOT: Мария Шурочкина избежала серьезных последствий для здоровье при пожаре. Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Двукратной олимпийской чемпионке Марии Шурочкиной удалось избежать серьёзных последствий для здоровья во время страшного пожара в квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пока прославленная спортсменка все еще находится в реанимации НИИ им. Склифосовского с ожогами 2–3-й степени, ее состояние стабильно. Благодаря тому, что Марии удалось вовремя выбежать из квартиры, она не успела надышаться угарным газом. Потому жизненно важные органы спортсменки не пострадали, патологий врачи также не выявили. В настоящее время жизни Шурочкиной ничто не не угрожает.

Напомним, вечером 8 ноября 2026 года Мария находилась в своей квартире в ЖК «Свой» на улице Багрицкого в Москве. По предварительной версии, она заправляла биокамин, когда произошло возгорание. С сильными ожогами и опаленными волосами 31-летнюю Марию Шурочкину вывели из квартиры, в которой начался пожар.