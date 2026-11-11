Умер Стейси Кич, актер из «Американской истории X» и «Побега»

Умер американский актер Стейси Кич. Фото: United Archives / kpa Publicity,/imago-images.de/Global Look Press

Умер американский актер Стейси Кич, известный по фильму «Американская история X» и сериалу «Побег». Ему было 85 лет. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на супругу артиста Мальгозию Томасси.

Кич скончался 10 ноября в Польше. По словам жены актера, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Она уточнила, что артист ушел из жизни «после долгой и сложной борьбы с серьезным сердечным заболеванием и сердечной недостаточностью».

За свою карьеру Кич снялся в десятках фильмов и сериалов. Среди наиболее известных его работ — «Новые центурионы», «Жирный город» и роль частного детектива Майка Хаммера в одноименном телесериале.

При этом актер практически до последних дней продолжал работать. Его последней картиной стала драма «Джей Келли» 2025 года, в которой он сыграл отца главного героя в исполнении Джорджа Клуни. В 2019 году Кич получил именную звезду на голливудской Аллее славы.

Ранее создатели популярного сериала «Побег» анонсировали возвращение проекта на экраны. Новую историю планируют посвятить другим персонажам, сохранив при этом прежнюю вселенную. Оригинальный сериал выходил с 2005 по 2017 год.