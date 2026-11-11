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НовостиПолитика11 ноября 2026 5:57

ВС РФ ударили по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны
Мария СПИРИДОНОВА
ВС РФ ударили по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

ВС РФ ударили по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска продолжают массированные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Целями становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также энергетические и логистические объекты, обеспечивающие украинскую армию. В Минобороны неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях.