Bloomberg: Европа из-за нехватки газа затаила дыхание в надежде на мягкую зиму. Фото: He Canling/XinHua/Global Look Press

Европа балансирует на грани второго крупного энергокризиса за пять лет. Об этом пишет Bloomberg. Причина — опустевшие газовые хранилища и рост цен, из-за чего регион надеется на мягкую зиму.

Ключевой фактор напряжения — предстоящий полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России, который вступает в силу 1 января и вынудит ЕС искать замену примерно 15% поставок. На этом фоне газ с февраля подорожал почти на 200%, в конце октября превысив 100 евро за мегаватт-час — максимум за четыре года. Запасы в хранилищах примерно на 15 процентных пунктов ниже среднего и далеки от цели ЕС в 90%. Летние контракты на 2027 год уже торгуются дороже зимних — рынок закладывается в дефицит.

Сильнее всего страдают энергоёмкие отрасли. В Германии фарфоровый завод Kahla Porzellan, проработавший 182 года, закрывается: газ обходится ему в 180 тыс. евро в месяц — 70% операционных расходов. Управляющий по делам о несостоятельности Рольф Ромбах назвал рост цен «последним гвоздём в крышку гроба» предприятия. Правительства ЕС с июня втрое увеличили поддержку — почти до 35 млрд евро, но большая часть мер оказалась неэффективна.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X пост, в котором сравнил ошибочный курс европейских стран с повреждёнными болидами на гонках NASCAR.