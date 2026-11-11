Франция испугалась ядерной войны с РФ из-за амбиций ФРГ: что пытается сделать Париж

Париж выражает обеспокоенность планами Берлина по масштабному наращиванию дальнобойного вооружения и ведет переговоры с властями ФРГ, чтобы согласовать немецкую военную доктрину с ядерной стратегией Франции. Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Париж выражает обеспокоенность планами Берлина по масштабному наращиванию дальнобойного вооружения и ведет переговоры с властями ФРГ, чтобы согласовать немецкую военную доктрину с ядерной стратегией Франции. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических и оборонных кругах.

Французские чиновники опасаются, что применение немецкими войсками высокоточных ракет большой дальности (ВУДБД) для ударов по целям в глубине российской территории может спровоцировать ядерный ответ. В связи с этим французская сторона настаивает на выработке четкой и публичной концепции применения дальнобойного оружия.

«Если вы приглашаете кого-то в свой дом, вы несете ответственность за то, что он подожжет его... Было бы гораздо лучше иметь четкую и публичную доктрину, чтобы русские никогда не поняли сигнал неправильно», — цитирует издание одного из французских чиновников.

В ФРГ признают необходимость формирования единого понимания эскалационной лестницы. По словам немецких и британских представителей, совместная работа над координацией оборонных подходов уже ведется. Однако эксперты отмечают, что стремительное перевооружение Берлина и его стремление к лидерству в европейской безопасности на фоне снижения роли США создают новые риски эскалации и требуют детальной проработки приоритетов выбора целей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин называл заявления об угрозе России провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации. Он отмечал, что Москва не собирается воевать с Европой, а напротив, готова к диалогу.