Автомобиль наехал на толпу в Лос-Анджелесе: есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе Фото: социальные сети.

В районе Северный Голливуд в Лос-Анджелесе водитель легкового автомобиля совершил наезд на группу людей, находившихся на пешеходной зоне. В результате произошедшего три человека погибли, и еще по меньшей мере трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал ABC7.

На время проведения следственных мероприятий и работы экстренных служб движение по прилегающим улицам было временно перекрыто. Городские власти рекомендовали автовладельцам выбирать альтернативные маршруты движения. Полиция Лос-Анджелеса выясняет причины и детали произошедшего.

Ранее ужасная трагедия произошла в Новом Орлеане, где мужчина на фургоне намеренно врезался в толпу на празднике, после чего открыл стрельбу. Нападавшего застрелили полицейские, двое из которых получили ранения. В результате погибли 10 человек, около 30 травмированы.