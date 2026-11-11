В Адыгее после атаки БПЛА загорелась крыша пятиэтажного дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В ауле Новая Адыгея в Адыгее после падения обломков беспилотника загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в MAX.

По его словам, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, разрушений нет. Сейчас муниципальная администрация формирует комиссию, которая в течение дня обойдет квартиры, чтобы установить, есть ли повреждения и насколько они серьезны.

Кумпилов также сообщил, что власти договорились с компанией-застройщиком о восстановлении пострадавшей кровли в сжатые сроки.

Ранее KP.RU писал, что 6 ноября при атаке БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадал один человек, обломки беспилотников повредили автомобиль и остекление трех частных домов. В поселке Энем также были оборваны линии электропередачи и повреждена крыша склада.